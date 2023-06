No Acre, show de MC Daniel vira lote de ingressos; veja novos valores 

Um dos show mais esperados pelos acreanos, é o Baile do Falcão, do cantor MC Daniel, programado para acontecer no dia 23 de junho em Rio Branco no Acre. MC Daniel ficou milionário após viralizar no Tik Tok e estourar com vários sucessos. Atualmente ele tem quase 12 milhões de seguidores no Instagram.

A organização divulgou a virada de lote nesta quarta-feira (7). Os novos valores e espaços do evento já estão disponíveis. Confira!

Nesta última sexta-feira (2), o cantor de funk MC Daniel celebrou bastante seu primeiro show em Portugal. Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, o artista se emocionou bastante antes de entrar no palco europeu.

“Era um propósito de vida, na Europa fazendo um show. Dar valor para esse momento, desfrutem! Lembrem da vida de vocês, tudo o que passamos. Não estou no corre só por mim, sempre que me atacarem, lembrem-se disso”, comentou o cantor de funk, bastante emocionado antes de se apresentar para seus fãs portugueses.