Nomeação de presidente da Ageac é anulada por Gladson

O governador Gladson Cameli publicou no Diário Oficial (DOE) o decreto que torna a nomeação do contador Luis Almir Brandão Soares na presidência da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Acre (Ageac).

Almir Brandão foi nomeado no dia 17 de maio, no entanto, Cameli tornou a nomeação sem efeito no dia 31 de maio – sendo que só foi publicada nesta quarta-feira (7).

O nome de Almir foi enviado para a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) após indicação da vice-governadora Mailza Assis. Ele foi sabatinado pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Acre, que aprovaram seu nome para a presidência da Ageac com 17 votos favoráveis.

Segundo fontes do palácio, uma pessoa aliada do governador estaria contrariada com a escolha de Almir Brandão para o cargo, o que supostamente teria motivado a exoneração.