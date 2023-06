PF deflagra operação e apreende adolescente que armazenava pornografia infantil

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (07), a Operação Cypher Qwerty, que investiga os delitos de produção, distribuição e armazenamento de conteúdo pornográfico infantojuvenil.

Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão em Rio Branco, no qual um adolescente foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime de armazenamento de conteúdo pornográfico infantojuvencil, previsto no artigo 241-B do ECA e encaminhado para a Polícia Civil.

A investigação teve início a partir de relatórios encaminhados pelo National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) à Polícia Federal. Nos documentos, haivam informações de um grupo em plataforma de comunicação que cooptava vítimas menores e promovia, dentre outros, desafios sexuais, além de produzir, compartilhar e armazenar conteúdo pornográfico infantojuvenil.

O nome da operação é em alusão aos codinome de usuários utilizados pelo suspeito na plataforma de comunicação.