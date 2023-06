Polícia localiza pai que abandonou três crianças em motel de Rio Branco

O africano Mohamed Diawo, 41 anos, natural da República da Guiné, que abandonou os três filhos em um motel situado na Estrada do Amapá, foi encontrado pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (15), no Ramal Pantanal, no Polo Benfica, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Populares acionaram a Polícia Militar via Copom e informaram que Mohamed Diawo estava na região do polo Benfica e estava invadindo várias casas. Os policiais foram até o local e encontraram o imigrante como se estivesse sob efeito de entorpecente, se rastejando dentro de uma área de mata.

O estrangeiro foi encaminhado pela Polícia Militar a unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco, para receber os atendimento médico.

Na unidade de saúde, Diawo chegou a relatar aos policiais que a sua mulher o abandonou com os filhos há aproximadamente 1 ano e 6 meses em Rio Branco e que ela já estava morando nos Estados Unidos. Ele disse ainda que vem passando por problemas e que inclusive já recebeu ameaças de morte. Ao ser perguntado sobre os seus filhos, Diawo relatou que os abandonou em motel na última terça-feira (13).

No dia que as crianças foram abandonadas, funcionários na UPA acionaram a Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e uma equipe foi até ao local, mas Diawo já havia saído da Unidade de Saúde com os filhos. Foi feito uma busca na região na tentativa de achar o imigrante com seus filhos para serem levados ao abrigo, mas somente as crianças foram encontradas abandonadas em um motel próximo à UPA.

A diretora da Assistência Social e Direitos Humanos, Rila Frezee, compareceu com sua equipe na unidade de saúde nesta quinta-feira e informou à reportagem que Diawo, após receber alta médica, será encaminhado à uma casa de apoio psiquiátrico para receber os devidos atendimentos. Rila informou ainda que as crianças que haviam sido abandonadas já estão em um abrigo sendo acompanhadas por vários profissionais e já estão sob tutela do estado.

Relembre o caso

O africano Mohamed Diawo abandonou os três filhos pequenos na noite desta terça-feira (13). Segundo informações da polícia, o africano estava morando com os filhos há alguns meses no bairro Santa Inês e, na noite de terça-feira, foi até a Unidade de Pronto Atendimento UPA do Segundo Distrito pedir ajuda. Uma equipe da assistência social do município de Rio Branco foi até o local, mas não encontrou mais a família na unidade de saúde. A equipe foi também na Rodoviária de Rio Branco, na intenção de encontrar o homem com os filhos, mas não localizaram a família.

Horas depois, policiais militares do 2° Batalhão foram acionados por funcionários de um motel que fica nas proximidades da UPA e que avisou que havia crianças de 4, 5 e 7 anos, deixadas pelo pai no local. Após abandonar os filhos, o homem, que não fala português, saiu a pé e sumiu misteriosamente.

A PM entrou em contato com os conselheiros do 3º Conselho Tutelar de Rio Branco e encaminhou os pequenos a um abrigo. A PMAC fez buscas pelo homem, mas não conseguiu encontrar o suspeito no mesmo dia.