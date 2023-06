SRAG: UTI infantil atinge quase 100% de ocupação no Acre; especialista fala sobre doenças

Com aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Acre, o governo do Acre decretou situação de emergência na última sexta-feira (23). De acordo com novo boletim InfoGripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) continuam apresentando sinal de crescimento no Acre.

Com isso, a taxa de ocupação do Hospital da Criança tem aumentado. Na enfermaria, 55 leitos estão ocupados, sendo 91,7% de ocupação. Já na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) pediátrica, são 7 leitos ocupados, com taxa de ocupação de 70%. A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica tem 08 leitos ocupados, com taxa de 80%.

Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), referentes à esta terça-feira (27).

“Período das viroses respiratórias”

Nas redes sociais, o médico infecto-hepatologista Thor Dantas fala sobre as Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) e as bronquiolites, uma doença conhecida na pediatria, segundo ele.

“Nós estamos vendo um número elevado de casos de síndrome respiratória em crianças no Acre e também em outras cidades do país. Esse é o período das viroses respiratórias, que têm afetado todo mundo, mas elas têm risco de gravidade, principalmente nas crianças menores de 2 anos e também nos idosos”, disse.

O médico disse ainda que nas crianças menores de 2 anos, essa síndrome causam uma doença conhecida na pediatria, chamada bronquiolite. “Diferente da bronquite, que afeta os brônquios, a bronquiolite afeta os bronquíolos que são como brônquios pequenininhos. Isso acontece em parte por causa do desenvolvimento ainda do sistema respiratório das crianças menores”, explicou.

Thor Dantas explicou também que as síndromes respiratórias são causadas por diversos vírus. “Sem dúvidas, o mais comum é o chamado Vírus Sincicial Respiratório (VSR), que está circulando muito entre nós nesse momento, é o principal vírus indentificado nas síndromes respiratórias”, afirmou.

Sintomas

Segundo o médico, a bronquiolite começa com um resfriado comum, com nariz entupido ou escorrendo, febre baixa, com o passar dos dias pode aparecer tosse, chiado no peito, dificuldade para respirar.

“A bronquiolite pode se resolver sozinha ou pode elevar a um quadro grave, que precisa de internação no hospital e uso de oxigênio”, disse.

Thor Dantas lembrou ainda que nesse período, é importante evitar que as crianças e idosos tenham contanto com esses vírus e lembrar das medidas de etiqueta respiratórias, usadas principalmente na pandemia de Covid-19:

Não entrar em contato com quem está com os sintomas;

Cobrir a boca e o nariz ao tossir e espirrar;

Lavar as mãos antes de pegar nas crianças;

Usar máscaras se tiver com sintomas e for ter contato próximo com outra pessoa.

O médico também inclui outras orientações sobre Síndromes Respiratórias Aguda Grave (SRAG) em crianças e idosos.

