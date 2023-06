Suspeito de matar motoboy em Rio Branco é preso em Rondônia

Um homem, que ainda não teve o nome divulgado, suspeito pela morte do motoboy Jimerson Willian Dutra, que aconteceu no dia 23 de maio em Rio Branco, foi preso em Nova Mamoré, no interior de Rondônia, na noite desta sexta-feira (2).

Segundo informações da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Dcore), o motoboy teve a motocicleta, o celular, joias e uma quantia de dinheiro levados após ser morto. A polícia identificou o suspeito pelo crime e pediu prisão preventiva.

Jimerson Willian foi encontrado com as mãos amarradas para trás e parcialmente degolado, após desaparecer ao fazer uma viagem para o Ramal do Mutum. Segundo a polícia, ele foi morto a golpes de terçado. Ele era casado e pai de uma criança de quatro anos.

Após o crime, na manhã do dia 24, moradores do Ramal do Curral, revoltados com o caso, atearam fogo na casa do suspeito.