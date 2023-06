VÍDEO: jovem negro que recebeu mata-leão na frente das filhas acusa PMs de racismo

Um vídeo que circula pelos grupos de WhatsApp mostram o momento em que um estudante do Instituto Federal do Acre (Ifac) recebe um mata-leão de policiais militares, no bairro Vitória, em Rio Branco.

Ele estava com a esposa e as filhas de 1 e 9 anos quando foi abordado na Rua Luiz Gonzaga. Um morador que grava as imagens acusa os PMs de racismo e agressão.

Um trecho das imagens mostra um agente com os braços nas costas do rapaz, que tenta engatinhar para se livrar da abordagem, mas é mobilizado por um dos PMs, que chega a subir em suas costas.

“Olha o que os caras estão fazendo. Trabalhador aqui, olha a família do cara aí”, diz a pessoa que gravou o vídeo.

Em outro momento, o estudante ficou de joelhos, quando foi questionado por um policial sobre o celular que ele portava: “Bora ver de quem é esse celular, de quem é esse celular? Tira a mão da boca”.

As imagens também mostram a esposa do jovem com a filha mais nova no colo, acompanhando a cena.

Ao G1, o estudante que preferiu não se identificar, disse que vai registrar uma denúncia contra os agentes na Corregedoria da PM. Ele também disse que os militares ameaçaram o atingir com spray de pimenta e não se identificaram.

“Tentei olhar para trás e já peguei um mata-leão, foi quando percebi que eram policiais. Ele falou: ‘você é preto, é suspeito’. Foi me empurrando, me enforcando e os companheiros vieram jogando spray de pimenta no meu rosto. Tentei me esquivar porque desmaiaria, estavam gritando. O policial falava: ‘não me importo com você, é um preto, quero que vá para o inferno’. Falou isso para minha esposa também quando ela chegou perto para tirar o celular do meu bolso para gravar”, contou.

“Minha esposa chamou nosso advogado, mandou os vídeos para ele, foi na delegacia e mostrou para o delegado. Foi uma covardia racista. Os demais policiais estavam muito calmos, mas esse estava muito alterado, nervoso, só falava me cuspindo, cuspindo minha esposa. Falei que sabia meus direitos. Me abordaram de forma truculenta, não precisa fazer aquilo”, finalizou.

VEJA O VÍDEO: