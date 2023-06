Zoe Saldana, de ‘Avatar’, faz topless em set para mostrar truque de maquiagem

Zoe Saldana de 44 anos, compartilhou um vídeo em seu Instagram nesta sexta-feira (2) em que aparece de topless nos bastidores de um set de filmagem. “Hora da tatuagem. Cobertura”, escreveu a artista em um camarim, cercada por maquiagem para cobrir uma tattoo abaixo do peito. Ela não deu mais detalhes sobre o trabalho.

Zoe, estrela de duas franquias de enorme sucesso, Avatar e Vingadores, costuma ser bem discreta com relação à vida pessoal, especialmente envolvendo os três filhos que tem com o produtor italiano Marco Perego, com quem é casada desde 2013.

Porém, em janeiro deste ano, Zoe – a Neytiri de Avatar e Avatar: O Caminho da Água, e Gamora nas franquias Vingadores e Guardiões da Galáxia – postou um vídeo mostrando pela primeira vez os rostos dos gêmeos Bowie e Cy, de 8 anos, e Zen, de 6, em sua página do Instagram.

Em dezembro do ano passado, em passagem pelo Brasil, Zoe esteve em um painel da aguardada sequência Avatar: O Caminho da Água na CCXP22, realizada em São Paulo, e chegou a elogiar o Brasil antes da eliminação na Copa do Mundo.