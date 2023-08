Acordos bilaterais entre Acre e províncias peruanas potencializam corredor interoceânico

A abertura do Espaço Industria na segunda noite de programação da Expoacre 2023, no último domingo (30), foi marcada por mais uma excelente notícia para as relações bilaterais entre o Acre e o Peru: a assinatura de uma Carta de Intenções com representantes da Província de Paucartambo, Departamento de Cuzco, para ativar relações de exportação e importação.

A agenda faz parte da política de comércio exterior do governo do Acre desenvolvida pela Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e a Agência de Negócios do Acre (Anac). Na abertura da feira, no sábado, dia 29, o grupo Perbra Holding – empresa especializada em comércio bilateral – confirmou a construção de um centro de distribuição de alimentos peruanos em Brasiléia.

O secretário Assurbanipal Mesquita destacou que a prospecção de novos negócios vai fortalecer ainda mais o corredor interoceânico. Ele lembrou que o grande incentivador das relações bilaterais com países fronteiriços é o governador Gladson Cameli.

“O Peru é a porta de entrada do Brasil para o Pacífico. Essa relação com os povos andinos pela BR 317 já é uma realidade e essa ampliação de intercâmbios histórico-culturais, políticos e econômicos vai fortalece a balança comercial”, analisou Mesquita.

A vice-governadora Mailza Gomes prestigiou a assinatura da carta de intenções com representantes da região de Madre de Dios. Para ela “os estados vão oferecer o que existe de melhor nos seus setores produtivos. A Expoacre é essa vitrine de negócios”.

O presidente da Federação da Agricultura do Estado do Acre, pecuarista Assuero Veronêz, frisou os investimentos no agronegócio que potencializam a economia acreana. Um dos interesses da província de Paucartambo é o melhoramento genético do gado de corte e gado leiteiro.

“O Acre a cada ano aumenta o plantio de grãos, com destaque para a soja, o milho, e o fortalecimento desse corredor é fundamental para alavancar a economia regional”, acrescentou Veronêz.

“Temos alimentos e produtos têxteis, além de tecnologia genética, com que pretendemos interagir com o setor produtivo do Acre”, destacou Luz Marina, representante da província de Paucartambo.

A carta de intenções estabelece um cronograma de agendas para relações bilaterais com a província de Madre de Dios. Cerca de 30 empresários peruanos estão representados na Expoacre 2023.

A presidente da Agencia de Negócios do Acre, Waleska Bezerra, lembrou que esses são apenas acordo iniciais das relações entre Brasil e Peru, por meio da Expoacre. “Teremos ainda encontros nos dias 1º, 2 e 3, que aprofundarão as relações de comércio exterior”, explicou.