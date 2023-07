Alysson: “PP ainda não oficializou candidatura, mas não vai perder protagonismo”

O secretário de Governo (Segov), nome cotado para disputar as eleições de 2024 para a Prefeitura de Rio Branco, Alysson Bestene falou com o ContilNet na tarde desta segunda-feira (17), no evento de posse da nova procuradora-geral do Estado, Janete Melo d’Albuquerque Lima.

Apesar da informação de que o Progressistas teria batido o martelo, o secretário de Governo explicou que os membros da sigla no município têm tratado o assunto.

Alysson afirmou que a executiva municipal, através da deputada Socorro Neri, está tratando e há nomes, tanto o dele, como do atual prefeito Tião Bocalom. “Há um entendimento e deve haver um fechamento logo para o Progressistas ter o seu candidato. O que não pode é o Progressistas não ser protagonista dentro desse cenário, diante de um trabalho que já é feito no Governo do Estado, através do governador”, disse.

Alysson disse ainda que, caso tenha o nome aclamado pelo partido, ficará feliz. “Estarei pronto para o desafio, sou conhecedor da cidade, conhecedor dos projetos que possam fazer com que Rio Branco seja uma cidade do futuro, uma cidade que tenha mobilidade urbana, que dê condições para os munícipes de Rio Branco”, finalizou.