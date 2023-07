Após confusão e choro na Aleac, Michelle Melo recebe flores: “Sem recuar, sem cair”

A deputada Michelle Melo foi chamada de “vendedora de ilusões” pelo secretário adjunto de Governo, Luiz Calixto, segundo denúncia de um servidor do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE).

O suposto caso ganhou repercussão no plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e todos os parlamentos repudiaram as supostas falas de Calixto.

Michelle, que havia chorado no plenário durante discurso, acabou recebendo flores.

Ao ContilNet, questionada se havia sido alguém do governo ou até mesmo o próprio governador Gladson Cameli, a deputada foi enfática: “Quem dera!”

Michelle confirmou que as flores foram enviadas por um grupo de empresários e mulheres, com uma mensagem forte. “Se mantenha firma com suas convicções. Sem recuar, sem cair, sem temer”, disse.