Após MDB escolher Marcus Alexandre, Jarude se despede do partido: “O fim”

Chegou ao fim a novela envolvendo o deputado estadual Emerson Jarude e o MDB. O parlamentar anunciou nas redes sociais a saída do partido, ao ser informado que a sigla escolheu seguir com a candidatura de Marcus Alexandre à Prefeitura de Rio Branco, nas eleições de 2024.

“Acabo de sair da minha última reunião com o MDB onde fui informado que seguirão com Marcus Alexandre e que estou livre para sair do partido”, escreveu.

O fim da minha história no MDB. Acabo de sair da minha última reunião com a executiva onde fui informado que escolheram seguir com Marcus Alexandre e que estou livre para sair do partido. Seguirei junto aos meu princípios e tudo aquilo que acredito ser melhor para minha terra. — Emerson Jarude (@emersonjarude) July 3, 2023

A liberação aconteceu de forma unânime da Executiva do partido. Com o aval do MDB, Jarude fica livre para sair da sigla sem correr o risco de perder o mandato. O parlamentar pode agora, escolher outro partido para seguir o mandato ou concorrer às eleições municipais no ano que vem.