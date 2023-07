Após vários acidentes, moradores interditam rua de Sena Madureira em protesto

Os moradores do bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira, decidiram fechar na manhã desta sexta-feira (14), um trecho da Rua Maranhão, conhecido como baixada do Cristo Libertador. Vários acidentes já foram registrados no referido local.

Os manifestantes cobram das autoridades competentes a implantação de quebra-molas no referido local. “Muitos motoristas trafegam em alta velocidade por aqui, não respeitam as leis do trânsito. Já cobramos várias vezes a implantação de quebra-molas e até agora nada foi feito. Os acidentes continuam acontecendo”, comentou um morador que não quis se identificar.

Na manhã de ontem, uma criança de apenas 11 anos de idade que trefegava de bicicleta foi colhido por um carro e sofreu fratura no braço e na perna, sendo encaminhado para Rio Branco. O motorista do veículo apresentava sinais de embriaguez alcóolica.

De acordo com Francisco Maia, representante da 4ª Ciretran em Sena, a implantação de quebra-molas é de responsabilidade da Prefeitura.