Bocalom diz que Rio Branco será a capital mais bonita da Região Norte até 2024

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), foi um dos entrevistados do ContilNet na transmissão da Expoacre 2023, neste domingo (30).

Bocalom falou sobre o pacote de obras que deverá ser executado pela Prefeitura de Rio Branco e disse que pretende tomar como exemplo a reforma da Via Chico Mendes, e realizar outras modificações em pontos principais da cidade.

“No Brasil, dificilmente nós vamos encontrar uma avenida tão bem arrumadinha como vai ficar a nossa Chico Mendes. Nunca vi uma via com sinalizadores no chão, como estamos fazendo”, disse o prefeito.“Esse mesmo modelo que estamos fazendo a Chico Mendes, nós vamos levar para outras avenidas também”, complementou.

Ainda na entrevista, Bocalom declarou que Rio Branco é a única capital brasileira com 100% da iluminação pública em led, e que a cidade deverá ser reconhecida nacionalmente por outro feito. “Seremos a capital mais bonita da Região Norte até o final do nosso mandato”.

Veja a entrevista na íntegra: