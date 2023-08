Casamento Coletivo acontece nesta sexta-feira na Expoacre

O Casamento Coletivo da Expoacre 2023 será realizado nesta sexta-feira (4), às 16h na arena de shows do Parque de Exposição Wildy Viana.

Ao todo, 500 casais participarão da cerimônia realizada pelo Tribunal de Justiça do Acre. A secretária de Programas Sociais do TJAC, Regeane Vercoza orienta que os casais cheguem com antecedência e permaneçam até o final para a retirada das certidões.

“A expectativa é grande para o evento. Sabemos que muitos casais aguardam ansiosamente por esse momento e estamos organizando tudo com muito carinho. É importante que os casais estejam no local do casamento com uma hora de antecedência para se organizarem, tirar fotos e não perderem o horário. As certidões de casamento serão entregues após a cerimônia”, disse.

A iniciativa tem como objetivo garantir os direitos civis à parcela menos favorecida da população, uma vez que as taxas referentes ao processo – que atualmente custam em torno de R$ 300 – são custeadas pelos próprios cartórios.