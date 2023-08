Casos de SRAG diminuem e Sesacre lança plataforma de monitoramento, diz secretário

O secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, foi um dos entrevistados na segunda noite de Expoacre, no último domingo (30). Em entrevista ao ContilNet, o secretário disse que os números de casos de Sindrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) estão em estabilidade no Acre.

“Nós estamos em uma momento de estabilidade, o Boletim Infogripe mostra para a gente que temos a chance de aumentar em 75% a 90%, por conta das queimadas, mas nós podemos prevenir caso a população entenda os riscos das queimadas. Nós também temos as vacinas, que estão disponíveis para a população”, diz.

Questionado sobre a ocupação dos leitos, o secretário afirmou que houve também uma diminuição das taxas. A Sesacre montou um observatório com atualizações diárias da taxa de ocupação de leitos e, segundo os dados, há 15 leitos clínicos pediátricos disponíveis no Pronto-Socorro de Rio Branco e destes, 4 estão ocupados.

Os dados foram atualizados em 31 de julho, às 9h e podem ser acompanhados pelo endereço http://www.observatorio.saude.ac.gov.br/paineis/.

Além disso, o chefe da pasta também alertou as pessoas que estejam com sintomas gripais, que não se dirijam a feira. “São 9 noites, dá tempo de se recuperar para que não contaminem outras pessoas”, disse.

Veja a entrevista na íntegra: