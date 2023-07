Com a presença de alunos, MPAC realiza audiência sobre o fechamento da U:verse

O Ministério Público do Acre (MPAC), por meio da 1ª Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor, realizará uma audiência pública sobre o fechamento do Centro Universitário U:verse, na quinta-feira (27).

A suspensão dos cursos de graduação pela instituição de ensino afeta cerca de 500 estudantes no estado. O MPAC está acompanhando o caso e cobrando providência para evitar que os alunos não sejam prejudicados.

A instituição de ensino anunciou o encerramento das atividades em 30 de junho de 2023 e informou que os alunos seriam transferidos para a Estácio Unimeta, outra instituição de ensino superior de Rio Branco.

A audiência pública contará com a presença de representantes do Centro Universitário U:verse, da Estácio Unimeta, além dos estudantes, está marcada para às 8h, no auditório do MPAC.