Comando Militar da Amazônia abre processo seletivo com vagas para o Acre

O Comando Militar da Amazônia (CMA), por intermédio da 12ª Região Militar, divulgou a abertura de sete processos seletivos para cadastro de reserva para militares temporários nas Organizações Militares do CMA. Com inscrições abertas de 11 a 31 de julho, as vagas são para os estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima.

As vagas são para as diversas áreas das ciências da saúde, ciências exatas e ciências humanas. Os candidatos selecionados serão designados e incorporados em 2024. Os militares temporários desempenham diversas funções nas Organizações Militares do Comando Militar da Amazônia (CMA), em diversas áreas de atuação, tais como: administração, comunicação, saúde, engenharia, entre outras.

Das etapas dos processos seletivos

As etapas dos processos seletivos serão feitas por meio de análise curricular preliminar, apresentação de documentação, comprovação de títulos, entrevista, inspeção de saúde, exame de aptidão física e inspeção de saúde complementar. Algumas áreas também incluem teste prático e exame de habilidade, bem como teste escrito e didático, de acordo com o previsto nos Avisos de Convocação.

O candidato poderá realizar mais de uma inscrição, conforme seu grau de escolaridade e especializações.

Remuneração e benefícios

Os militares temporários recebem uma remuneração compatível com a função exercida, além de benefícios como assistência médica, alimentação e alojamento.

As inscrições podem ser feitas no site da 12ª Região Militar, assim como, mais informações também estão disponíveis no mesmo endereço eletrônico.