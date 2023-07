Cotado para as eleições, Alysson diz que conhece Rio Branco e sabe do que a cidade precisa

O secretário de governo, Alysson Bestene, foi o convidado do podcast do ContilNet nesta quinta-feira (6). Durante o bate-papo, Alysson falou sobre a trajetória política e as eleições de 2024, além de desafios que pode enfrentar. O nome de Alysson Bestene está cotado para a disputa pela Prefeitura de Rio Branco em 2024.

Em relação às eleições, Alysson reafirmou que tem o nome disponível pelo Progressistas e que está pronto para ser gestor da capital.

“Conheço Rio Branco e sei do que essa cidade precisa, o que precisa modernizar, das vias urbanas, esse é o desafio de qualquer gestor municipal, que as vias urbanas tenham trafegabilidade, que você tenha o direito de ir e vir, com segurança”, disse.

Porém, o secretário afirmou que ainda é cedo para definir as candidaturas. “A gente tem focado nas ações de governo. É lógico que a gente faz cenários e avalia todo esse processo ainda inicial. A eleição ainda tem 1 ano para o processo eleitoral, posso dizer que faltam dois verões, mas para quem está a frente da gestão, não importa se é inverno ou verão, o objetivo principal é atender as pessoas, se você tem a oportunidade de ser resolutivo, você tem que fazer com que isso cada vez mais chegue a população. Eu tenho pautado isso dentro do governo, a pedido do governador Gladson”.

Acompanhe a entrevista na íntegra: