Em uma semana, Acre registra 80 novos casos de Covid-19, diz boletim

Dados do Boletim Semanal da Covid-19 apontam que o Acre apresentou 80 novos casos confirmados da doença na semana epidemiológica 28, que corresponde aos dias 09/07 a 15/07.

Ainda segundo o Boletim, há 31 casos em análise. A Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e tem como principais sintomas febre, cansaço e tosse seca.

De acordo com o vacinômetro do governo do Estado, até o dia 12 de junho, foram aplicadas 1.744.409 doses de imunizantes contra Covid no Acre.

Com relação à cobertura vacinal, 596.887 pessoas completaram o esquema de vacinação, que consiste na primeira, segunda doses e a dose única.

SRAG

Em junho, o Governo do Estado decretou situação de emergência por conta do aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A decisão saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) do último dia 23.

Para tomar a decisão, o executivo, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) considerou “o relato da gravidade dos casos, os quais muitas vezes são submetidos à internação em leitos de terapia intensiva, causando superlotação e fila de espera por leitos” e “baixas coberturas vacinais em crianças, tanto da vacina contra influenza quanto da vacina contra Covid-19”.

“Fica declarada a existência de situação anormal caracterizada como situação de emergência, em razão da superlotação das unidades estaduais de saúde causada pelo surto de SRAG, fenômeno classificado e codificado como desastre natural biológico – epidemias – doenças infecciosas virais”, diz um trecho do decreto.

O estado de emergência tem prazo de 90 dias e passa a valer a partir da data de publicação.