Fundhacre realiza 121º transplante de fígado e reforça referência no Norte

Paciente de Rondônia aguardava há dez meses por um órgão compatível

Valério conversou com a governadora do Acre, Mailza Assis. — Foto: Reprodução

A Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) alcançou, nesta quinta-feira (30), a marca de 121 transplantes de fígado realizados na unidade.

O paciente beneficiado foi Valério Bryk, de 54 anos, natural de Rondônia. Diagnosticado com hepatocarcinoma (câncer de fígado) e cirrose, ele aguardava há cerca de dez meses por um órgão compatível.

Devido à gravidade do quadro clínico, passou a integrar uma categoria prioritária na fila de transplantes e permaneceu em Rio Branco durante esse período, acompanhado da esposa.

A cirurgia só foi possível pela decisão de uma família que autorizou a doação de órgãos, respeitando o desejo manifestado pelo doador ainda em vida. Antes do procedimento, Valério recebeu a visita da governadora Mailza Assis, que conversou com o paciente e desejou sucesso na cirurgia.

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O procedimento consolida o hospital como uma das principais referências em transplantes na Região Norte e reforça a oferta de serviços de alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Após o transplante, o paciente passa a ser acompanhado por uma equipe multiprofissional da Fundhacre. Inicialmente, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, após a estabilização do quadro clínico, segue para a enfermaria e inicia o acompanhamento ambulatorial.