Estratégias para a Amazônia serão debatidas em encontro internacional em Belém

No próximo dia quatro de agosto, começará, em Belém (PA), o seminário “Os Diálogos Amazônicos”, uma promoção do Governo Federal e que se estenderá até o dia 6, com um conjunto de iniciativas da sociedade civil organizada com o objetivo de pautar a formulação de novas estratégias para a região. O encontro vai ocorrer no Hangar Centro de Convenções de Belém com debates que envolvem representantes de entidades, movimentos sociais, academia, centros de pesquisa e agências governamentais, do Brasil e demais países amazônicos.

Além do Brasil, Equador, Venezuela, Bolívia, Guyana, Peru, Suriname e Colombia são os países que também participarão do evento.

O evento integrará a programação da Cúpula da Amazônia, que se estenderá até 9 de agosto na capital paraense, e seus resultados serão apresentados por representantes da sociedade civil aos líderes reunidos na Cúpula. As atividades serão divididas entre plenárias (organizadas pelo Governo Federal, com ampla participação social) e atividades auto-organizadas por entidades da sociedade civil, academia, centros de pesquisa e agências governamentais.

A reconstrução das políticas públicas para a região amazônica é uma das prioridades anunciadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para o Governo, a Cúpula da Amazônia será um importante marco neste sentido, representando a maior iniciativa internacional do Brasil em 2023.

Da mesma forma, o Governo Federal entende a participação social como um elemento central para a promoção do desenvolvimento sustentável e integrado das diversas Amazônias, com inclusão social, responsabilidade e justiça climática.