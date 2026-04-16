Filme da saga crepúsculo retorna aos cinemas nesta quinta-feira

Amantes de vampiros, lobisomens e romance terão a chance de reviver a nostalgia da Saga Crepúsculo: Lua Nova que retorna às telonas do Cine Araújo, nesta quinta-feira (16), no Via Verde Shopping, em Rio Branco.

Há 16 anos, estreava o segundo filme da Saga Crepúsculo, que conquistou corações de adolescentes e adultos pela trama envolvente de fantasia, aventura e romance entre o vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson), a humana Bella Swan (Kristen Stewart) e o lobisomem Jacob Black (Taylor Lautner).

Sinopse

Após um incidente no aniversário de Bella, Edward resolve ir embora. Arrasada aos poucos ela é atraída para o mundo dos lobisomens, ancestrais inimigos dos vampiros, e passa a ter sua lealdade testada. Quando descobre que a vida de Edward está em perigo, Bella corre contra o tempo para ajudá-lo no combate aos Volturi, um dos mais poderosos clãs de vampiros existentes

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Para aqueles que pretendem conferir o filme, os ingressos custam R$30 (inteira). Na promoção “Todos pagam meia”, saem por R$15. As entradas podem ser adquiridas na bilheteria ou pelo site ingresso.com.

Outros filmes

Além da saga crepúsculo, o cine araújo conta com outras estreias. A adaptação do clássico dos irmãos Grimm, Pinóquio chega às telas em nova versão, para aqueles que curtem o gênero Terror, a maldição da múmia e engrandecendo o cinema nacional, a atriz Giovanna Antonelli vive um drama em Rio de Sangue.