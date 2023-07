FOTOS: ContilNet e Sans Filmes agitam cobertura do Baile do Laéllyo, no Piauí; confira

O ContilNet e a San Filmes, em parceria com a TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura no Acre, marcaram presença no Baile do Laéllyo Mesquita, em Teresina, no Piauí, nesta terça-feira (11).

Pela primeira vez no evento, Douglas Richer desembarcou no luxuoso baile que parou Teresina. Nomes da moda, música e das redes sociais marcaram presença na festa, que retorna para o calendário de eventos do ano da cidade.

Pela manhã desta quarta-feira (12), Douglas Richer, que ainda está em Teresina, falou sobre o evento e recepção com a produção do Acre: “Estou chocado com a produção do Laéllyo, fora do sério. Creio que a palavra ‘incrível’ define a nossa recepção”.

Richer também desabafou sobre o estrelismo de produtoras em alguns eventos e coberturas que já participou no Acre: “Aqui em Teresina tive portas abertas como não tive no meu estado. A acessibilidade para trabalhar é fantástica. Escutei da boca da Dra. Deolane Bezerra que a imprensa e a mídia tornam eles fenômenos no país. Graças a imprensa, eles têm essa popularidade”.

“No Acre, várias organizações de evento fazem de tudo para complicar a cobertura, às vezes. Eu sei que a produção faz exigências, porém, tem gente que se aproveita da situação e não te respeita como imprensa, que está ali para trabalhar como qualquer outro profissional. Muitas vezes são mal educados e grossos”, desabafou o colunista.

Na companhia de Richer, o empresário Douglas Barros, da San Filmes, produtora de audiovisual do Acre, falou sobre a cobertura: “Um evento bem organizado, dividido em dois momentos, um desfile emocionante e depois uma super festa recheada de atrações em um espaço incrível. Teresina é o pontapé de um projeto de várias coberturas da empresa fora do Acre. Eu posso dizer que essa foi completa, dinâmica, divertida e descontraída. E isso é só o começo!”, destacou o empresário.

Veja as primeiras imagens exclusivas do evento: