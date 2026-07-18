Quadrilha acreana apresentou o espetáculo "Ao Redor do Sol" e celebrou seus 30 anos de história

Junina Pega-Pega realizou uma apresentação no maior Festival de Quadrilhas Juninas do Mundo/Foto: Ascom

Depois de enfrentar uma verdadeira maratona até chegar à Paraíba, a Junina Pega-Pega escreveu mais um capítulo de sua história na noite deste sábado (18). Representando o Acre, o grupo realizou uma apresentação marcante no maior Festival de Quadrilhas Juninas do Mundo, em Campina Grande, levando ao público o espetáculo “Ao Redor do Sol”, tema escolhido para celebrar os 30 anos de fundação da agremiação.

A participação teve um significado ainda mais especial diante dos desafios enfrentados durante o percurso. Foram cinco dias de viagem, com dois problemas mecânicos no ônibus e até um bloqueio em uma rodovia, superado de forma inusitada quando os integrantes transformaram a espera em uma apresentação improvisada para os manifestantes, que liberaram a passagem da delegação.

No palco, porém, qualquer sinal de cansaço ficou para trás. Com figurinos cuidadosamente produzidos, coreografias sincronizadas, enredo envolvente e muita emoção, a Pega-Pega apresentou um espetáculo que homenageia sua trajetória de três décadas, reforçando a força da cultura popular acreana em um dos eventos juninos mais importantes do Brasil.

O tema “Ao Redor do Sol” simboliza o ciclo da vida, da renovação e da continuidade, elementos que dialogam com os 30 anos de existência da quadrilha. Fundada em 1996, a Pega-Pega se consolidou como uma das maiores referências do movimento junino acreano, acumulando títulos e representando o estado em competições nacionais.

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A apresentação em Campina Grande também coroou a persistência de um grupo que percorreu milhares de quilômetros para defender as cores do Acre. Cada passo da coreografia refletiu o esforço coletivo de dançarinos, músicos, equipe técnica e apoiadores que transformaram as dificuldades da viagem em combustível para uma das performances mais aguardadas da temporada.

Ao completar três décadas de história, a Junina Pega-Pega reafirma seu protagonismo no cenário cultural acreano e leva ao maior palco das quadrilhas juninas do país uma mensagem de resistência, tradição e amor pela cultura popular, mostrando que a distância entre o Acre e a Paraíba jamais foi obstáculo para quem faz da paixão pela arte o principal espetáculo.

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