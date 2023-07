Governo convoca nomeados nos concursos da Sesacre e Idaf para mais uma etapa; veja nomes

A Secretaria de Estado de Administração (SEAD) publicou na edição do Diário Oficial desta segunda-feira (31), a convocação de mais uma etapa dos concursos da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e do Instituto de Defesa Agropecuária (Idaf).

Os candidatos já nomeados anteriormente, precisam agora realizar os exames médicos, entregar documentação prevista no edital e assinar o termo de posse.

Em relação aos aprovados no certame da Sesacre, deverão apresentar os seguintes exames:

Avaliação cardiológica com ECG (eletrocardiograma) e Raio X de tórax com laudos; Avaliação neurológica, Avaliação oftalmológica com exame de Acuidade Visual (informando qualquer deficiência em algum dos olhos); Avaliação infectológica; Avaliação psiquiátrica; e Avaliação ortopédica, com Raio X total de coluna. Hemograma completo e Glicemia em jejum.

Após a entrega dos laudos, o candidato precisará fornecer todos os documentos previstos no edital. A posse está marcada para acontecer no dia 24 de agosto de 2023, em Rio Branco ou Cruzeiro do Sul, em horários e locais a serem posteriormente divulgados, por edital. O candidato terá até o dia 28 de agosto de 2023 para realizar a inspeção médica, entrega de documentos e posse.

Veja lista dos nomes convocados do concurso da Sesacre:

CRUZEIRO DO SUL

20; 3118117-1; MICHEL LIMA VIRGINIO; 86,90 / 21; 3011050-7; ALTEMIR MARCOS BEZERRA DA SILVA JÚNIOR; 86,80 / 101; 3074081-4; ELIAQUIM NOGUEIRA DA SILVA LIMA (PCD); 67,20. MARECHAL THAUMATURGO 3; 3215512-0; MANOEL ANDRADE DA SILVA; 80,60. RIO BRANCO 39; 3037357-2; JESSÉ SOARES DE ALBUQUERQUE; 88,20 / 40; 3000145-8; FRANCISCO PABLO DO NASCIMENTO DE SOUSA; 88,20 / 41; 3053482-1; VICTOR HUGO DANTAS DE PAZ RODRIGUES; 88,20 / 42; 3018693-0; MARCIA VASCONCELOS DA SILVA MORAES; 87,90 / 43; 3048178-3; MARIA EDUARDA DE ARAUJO TANAKA; 87,90 / 44; 3016993-3; MELISSA VITÓRIA CEZAR CAVALCANTE; 87,80 / 45; 3114323-2; YGOR AIRTON NOGUEIRA NUNES; 87,70 / 46; 3205621- 0; DELANDO DE SOUZA FARIAS; 87,60 / 207; 3032564-4; LUCAS MATHEUS DA SILVA ABREU (PCD); 76,60 / 208; 3214230-5; LEDEJAM FERREIRA DE SOUZA (PCD); 74,90.

SENA MADUREIRA

5; 3079135-2; DAYVISON SANTOS DE SÁ; 82,70. SENADOR GUIOMARD 5; 3040440-5; IRRAIANE DE SOUZA BORGES NOLASCO; 80,80 / 6; 3110534-2; STELLA BEATRICE PEREIRA UGALDE; 78,40. AUXILIAR DE FARMÁCIA RIO BRANCO 5; 3212649-9; MIRLA OLIVEIRA DE LIMA; 72,60. CONDUTOR DE AMBULÂNCIA

MANOEL URBANO ; 3043215-6; ALEXANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO; 77,20. MÉDICO

RIO BRANCO

35; 3045394-2; RENER LUCIANA DE OLIVEIRA MAIA; 69,00. MÉDICO CLÍNICA MÉDICA RIO BRANCO 7; 3009883-3; SOPHIA TROVÃO DE CARVALHO; 71,00. MÉDICO DO TRABALHO RIO BRANCO 3; 3054889-5; LAURO JULIAO DE SOUZA NETO; 79. MÉDICO NEUROCIRURGIÃO RIO BRANCO 3; 3011112-3; TAMMY SABOIA DE OLIVEIRA; 73,50 / 4; 3040394-4; JUAN JOSÉ HINOJOSA DORADO; 64,40. MÉDICO OBSTETRA E GINECOLOGISTA RIO BRANCO 11; 3007120-8; OSCAR ENRIQUE CARRERA REVILLA; 71,50. MÉDICO OFTALMOLOGISTA RIO BRANCO 5; 3067692-1; ARIELI FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS; 85,80. MÉDICO PATOLOGISTA RIO BRANCO 3; 3061583-5; ÍTALO BARBOSA FIGUEIREDO; 71,70

Os nomeados no concurso público do Idaf, ocupantes do Cadastro de Reserva, devem também fornecer exames previstos no edital. São eles:

Avaliação cardiológica com ECG (eletrocardiograma) e Raio X de

tórax com laudos;

Avaliação neurológica;

Avaliação oftalmológica com exame de Acuidade Visual (informando qualquer deficiência em algum dos olhos);

Avaliação infectológica;

Avaliação psiquiátrica; e

Avaliação ortopédica, com Raio X total de coluna;

Rosa Bengala (Para os cargos de Médico Veterinário e Técnico

em Defesa Agropecuária e Florestal).

Hemograma completo; e

Glicemia em jejum.

A entrega de documentos deverá ser feita até o dia 17 de agosto de 2023, das 7h às 13h, na sede do Idaf em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul.

Veja lista:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO BRASILÉIA 3º; 252.253-5; DARISON SILVA DE ALENCAR; 79,50. RIO BRANCO 9º; 250.940-7; MALENA LIMA; 79,00. ENGENHEIRO FLORESTAL RIO BRANCO 18º; 252.178-4; MAURICIO CONDE RAMON OLIVEIRA; 87,50 / 19º; 253.104-6; FÁBIO ÍTALO NASCIMENTO DA SILVA; 87,50 / 20º; 252.267-5; THALYA DA SILVA RODRIGUES; 87,00 / 21º; 254.764-3; RAMIRO ALBUQUERQUE DE LIMA; 87,00 / 22º; 254.145-9; RODRIGO RUMMENIGE RIBEIRO DE ARAÚJO; 87,00 / 23º; 252.872-0; ANA CLAUDIA FRANCISCO SALOMÃO; 87,00 / 24º; 250.049-3; PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA PERES; 87,00 / 37º; 250.144-9; INGRID LORAINE ROCHA RIBEIRO (PCD); 84,50. MÉDICO VETERINÁRIO BUJARI 2º; 252.731-6; WINNE DO NASCIMENTO BORGES; 86,50. RIO BRANCO 10º; 253.807-5; MARCELO RENAN SERRATE; 93,50 SENA MADUREIRA 2º; 251.509-1; TIAGO NATAN LOPES DAMASCENO; 85,00 TÉCNICO EM DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL EPITACIOLÂNDIA 4º; 251.346-3; MARIA DAS GRAÇAS CARLOS DA SILVA; 74,50 XAPURI 2º; 250.396-4; OSCAR DE ALMEIDA NOGUEIRA; 77,00.