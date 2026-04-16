Barco com carga de bois naufraga no Rio Iaco e assusta moradores

Uma embarcação identificada como Beija-flor do Iaco naufragou na manhã desta quinta-feira (16), no Rio Iaco, gerando preocupação entre moradores da região.
O barco pertence ao senhor Manoel, mas era conduzido por seu irmão, Josué, no momento do incidente. De acordo com informações, a embarcação transportava uma carga de bois e afundou por volta das 11h30.
Apesar do susto, não houve registro de vítimas.
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Ainda segundo relatos, alguns itens que estavam a bordo, como motocicletas, chegaram a ser retirados, mas ficaram molhados devido ao naufrágio.
Além disso, este já é o segundo incidente envolvendo a mesma embarcação somente neste ano, o que aumenta a preocupação entre trabalhadores que utilizam o rio como rota de transporte.
Diante da situação, moradores reforçam o alerta para as condições de navegação na região e para a segurança das embarcações que operam no local.
Com informações Sena News