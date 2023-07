Homem é vítima de emboscada após ser chamado por conhecido em Rio Branco

Antônio Pereira Matos, 37 anos, conhecido popularmente como “Toinho”, foi vítima de uma emboscada planejada por um “conhecido”, na noite desta quarta-feira (12), na rua 1° de maio, no bairro Belo Jardim I, na região do 2º Distrito, em Rio Branco (AC).

Segundo informações da polícia, Antônio estava dentro da própria residência quando foi chamado na frente da casa por um “conhecido” dele. O homem foi até a frente da residência, mas foi surpreendido por um disparo de arma de fogo no peito, efetuado pelo comparsa do “conhecido”. Após a ação, a dupla de criminosos se evadiram do local.

Familiares ouviram o disparo e viram Pereira correndo até a casa dele sangrando bastante, e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local com uma ambulância de suporte básica e teve apoio da unidade avançada, para estabilizar “Toinho”. O homem teve de ser entubado, e, em seguida levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb), em estado de saúde gravíssimo.

Policiais Militares do 2° Batalhão, da Polícia Militar do Acre (PMAC), estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal. Os PMs colheram as informações e as características dos acusados, e foi feita uma ronda pela região para tentar prender os autores do crime, mas ninguém não foi encontrado.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).