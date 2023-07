Incra anuncia concurso com mais de 700 vagas; veja oportunidades

Em entrevista franqueada à imprensa nesta quinta-feira (6), o superintendente do Incra no Estado do Acre, Márcio Alécio, informou que ao longo deste ano o Governo Federal promoverá concurso público para o referido setor. O edital ainda será lançado, com vagas disponíveis para várias partes do Brasil.

De acordo com ele, a perspectiva é de que sejam destinadas para o Acre algo em torno de 20 a 40 vagas. “O Governo Federal já autorizou a realização do concurso com 742 vagas para todo o Brasil. Temos uma expectativa de 20 a 40 vagas para o Acre. Com isso, iremos reforçar a nossa equipe para dar mais celeridade nas nossas ações”, destacou.

Márcio Alécio esteve em Sena Madureira nesta quinta-feira, onde participou de um encontro na sede do Incra e depois deslocou-se para projetos de assentamentos na zona rural.

Segundo ele, ao longo deste ano o Governo Federal intenciona construir 200 casas em projetos de assentamentos cujos moradores ainda não foram beneficiados.