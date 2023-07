Jovem é ferido com tiro nas costas em via pública no Segundo Distrito 

O jovem Denilson do Rosário Braga, 18 anos, conhecido popularmente como “Dênis” foi ferido com um tiro nas costas depois de uma invasão de uma facção criminosa, na noite desta quarta-feira (12), na rua do Passeio, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, “Dênis” estava conversando com amigos quando foram surpreendidos por dois criminosos que estavam armados e disparam varias vezes contra o grupo de pessoas. Apenas “Dênis” foi atingido com um tiro nas costas, enquanto os outros amigos da vítima saíram ilesos.

De acordo com as informações, os homens que chegaram atirando são rivais da facção que comanda o bairro Taquari e, além dos tiros, a dupla estava pichando os muros com o nome da organização criminosa deles. Apos a ação, os bandidos fugiram do local.

Para não morrer, a vítima correu para dentro da residência dele e pediu ajuda aos familiares que acionaram a polícia e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local com uma ambulância de suporte avançada e conseguiu estabilizar “Dênis”, que em seguida foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb), em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 2° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento. Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).