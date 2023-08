Ministro de Lula garante envio de R$ 910 milhões para recuperação da BR-364

A vice-governadora Mailza Assis e representantes do governo do estado do Acre participaram de uma reunião virtual com o ministro-chefe da Presidência da República, Rui Costa, para tratar sobre recursos federais para realização de obras estruturantes no estado, uma delas é a recuperação da BR-364, para a qual o ministro fez questão de confirmar o envio de R$ 910 milhões.

O governador Gladson Cameli solicitou apoio do governo federal desde o início de 2023, quando Lula assumiu a presidência, para ajudar o Acre na demanda da manutenção da BR-364, rodovia que atravessa o estado.

Ao todo, foram garantidos mais de R$ 1,1 bilhão, pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para a rodovia, a implantação da infovia para os municípios distantes do Acre, a terceira etapa da construção da nova maternidade de Rio Branco, a construção da ponte de Rodrigues Alves e a reforma do Pronto-Socorro de Rio Branco.

A vice-governadora Mailza Assis, disse estar satisfeita com o resultado da conversa. “Saímos satisfeitos com a atenção que o ministro Rui Costa tem dado ao Acre. Temos muito a agradecê-lo, principalmente pelos novos investimentos que estão por vir”, afirmou.

Participaram, também, da reunião, os secretários de Estado de Planejamento, Ricardo Brandão; da Casa Civil; Jonathan Donadoni; da Fazenda, Amarisio de Freitas; de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita; de Obras Públicas, Italo Lopes; de Habitação e Urbanismo, Egleuson Araújo; e o presidente do Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, José Roberto Murad.