Mulher grávida é executada com tiros após ser perseguida por faccionados na Cidade do Povo

Uma mulher grávida, que ainda não foi identificada pela polícia, foi morta com dois tiros após ser perseguida na noite desta sexta-feira (14), na rua da Costa, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no Segundo Distrito, em Rio Branco (AC).

Segundo informações da polícia, a grávida e marido dela estavam caminhando em via pública, quando foram surpreendidos por quatro membros de uma organização criminosa, que se aproximaram do casal em um carro modelo Corsa de cor cinza, desceram do veículo e, em posse de armas de fogo, efetuaram vários tiros na direção às vítimas.

O casal começou a correr com medo de ser feridos, mas infelizmente a mulher que estava grávida ficou para trás e foi alcançada pelos bandidos, que efetuaram três tiros que atingiram a cabeça e as pernas da vítima. O marido da vítima ainda continuou sendo perseguido, mas conseguiu fugir ileso. Após a ação, os autores do crime fugiram no carro.

Moradores da região ouviram os tiros e aguardaram os assassinos irem embora para ver o que tinha acontecido, e acabaram encontrado a mulher sangrando e agonizando na rua. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, para dar os primeiros atendimentos, mas ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar morte à mulher.

A Polícia Militar do Acre (PMAC) isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos. Policiais Militares do 2° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).