Piloto acreano assume vice-liderança no Campeonato Paulista

Em mais uma corrida em Interlagos, São Paulo, o jovem acreano Pedro Antunes se destacou na Fórmula Vee, assumindo a segunda posição na classificação geral do Campeonato Paulista.

Ele conquistou duas vitórias na categoria FVee Júnior, garantindo sua posição como grande revelação da temporada 2023.

Mesmo largando da última fila, Pedro Antunes impressionou ao realizar 13 ultrapassagens.



Com essas performances, ele agora lidera a FVee Júnior, mostrando um domínio impressionante nessa categoria para jovens até 21 anos.

O campeonato seguirá com etapas em Mogi Guaçu antes da decisiva corrida em Interlagos no fim do ano. O piloto acreano conta com o apoio do governo do Estado para participar das competições.