PM não concorda com conduta de policial que bateu em adolescente e aciona corregedoria

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que dois policiais realizam uma abordagem a um adolescente e um deles dá um tapa no rapaz. O caso aconteceu em Rio Branco, na tarde da última quarta-feira (5).

Em relação a situação, a Polícia Militar do Acre (PMAC) emitiu uma nota de esclarecimento. “Sobre o vídeo que circula em grupos de WhatsApp e nas redes sociais sobre o atendimento de uma ocorrência no dia 5 de julho, em que aparecem dois policiais militares em uma abordagem, a Polícia Militar do Acre (PMAC) esclarece que a instituição não coaduna com posturas que não estejam de acordo com a legislação e respeito aos direitos humanos”, disse um trecho da nota.

A PMAC disse ainda que assim que tomou conhecimento das imagens, o comandante imediato dos militares adotou providências para abertura de procedimento. “De ordem do comandante-geral, o caso foi remetido à Corregedoria-Geral da PMAC, para abertura de inquérito policial militar destinado a apurar a conduta dos policiais”.

A nota diz ainda que a missão é garantir a ordem pública e a segurança das pessoas, com respeito aos direitos humanos. “A PMAC reafirma seu compromisso com a sociedade acreana e ressalta que busca prestar serviço de qualidade aos cidadãos, de forma digna e respeitosa. Quaisquer tratamentos antiprofissionais ou que firam as boas práticas de relacionamento com o cidadão não serão tolerados”, finalizou.