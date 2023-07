Políticos saem em defesa de Alan Rick após senador pedir desculpas por gritar em aeroporto

O vídeo que mostra o senador Alan Rick (União Brasil) gritando com um atendente no Aeroporto de Brasília gerou uma onda de solidariedade e defesa a favor do parlamentar, após o próprio Alan reconhecer que errou nas redes sociais. O vídeo foi divulgado amplamente pela imprensa nesta quinta-feira (20).



SAIBA MAIS: Alan Rick diz que vídeo em aeroporto é antigo e pede desculpas: “Fiquei nervoso e fui grosseiro”

Diversas lideranças políticas como o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, Moisés Diniz, Ralph Fernandes e a ex-candidata a vice-governadora Georgia Michelette, saíram em defesa de Alan Rick, após a repercussão do caso.

Em nota distribuída na imprensa, o parlamentar reconheceu o erro e reiterou o pedido de desculpas ao próprio atendente e também à população acreana.

“Sei que você perdeu o controle emocional no aeroporto, mas, você não chamou o atendente de bandido, de criminoso ou de qualquer palavra preconceituosa, que uma parte da população e dos políticos tornaram adjetivos usuais. Ja li e ouvi políticos “comemorando” a morte de crianças (netos) ou de mulheres de políticos, só porque eram adversários e foram aplaudidos nas redes sociais. Triste! Parabéns por pedir desculpas, mesmo sendo de um fato ocorrido há quase dois anos. Você é um cara do bem. Siga adiante!”, escreveu Moisés Diniz.

“Então, meu irmão a gente perde a cabeça em algum momento, imagina quantos vôo você já teve problemas e aguentou calado, mas agora com certeza as correrias da sua agenda e as demandas do seu mandato fizeram com que esse ocorrido acontecesse. Não é comum o que aconteceu, pois lhe conheço antes de ser político, lhe conheço como irmão em Cristo, como político que tanto fez e faz pela nossa Cruzeiro do Sul, quando eu era prefeito investindo recurso para várias áreas, em especial a agricultura e as ações sociais, pelo estado do Acre e também pelo povo Brasileiro”, escreveu o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Irderlei Cordeiro.

“Julgar é muito fácil!!!! Construir narrativas sem saber a história toda… Enfim, diversas vezes me estressei em aeroportos, principalmente quando saímos do Acre para algo muito importante. Sempre que procuro informações, na maioria das vezes, me sinto ignorada. Fora o valor absurdo das passagens. No trecho do vídeo também vemos claramente que o atendente responde “só amanhã”. Vim em defesa do Alan Rick porque sua trajetória sempre foi de um homem de Deus preocupado com sua família. Claro que devemos tentar ser calmos, mas em vários momentos nós iremos esbravejar. Isso mostra que somos humanos”, escreveu Georgia Micheletti.

“A oposição da má política que tenta manchar a sua imagem se calará diante do seu trabalho incansável e dos imprescindíveis recursos alocados que fortalece ainda mais as instituições e desenvolve os nossos municípios e regiões”, escreveu Ralph Fernandes.