Prefeito Bira Vasconcelos empossa novos servidores da saúde aprovados em processo seletivo

A Prefeitura de Xapuri, através da Secretaria Municipal de Saúde, deu posse nesta quinta-feira (27) a novos profissionais de saúde que irão atuar em áreas estratégicas do município promovendo ações em saúde à população xapuriense, e ampliando, assim, a capacidade de atendimento da Rede Municipal de Saúde.

Foram contratados três médicos, três enfermeiros, um cirurgião dentista e oito Agentes Comunitários de Saúde, um total de 15 novos profissionais, por meio de processo seletivo simplificado.

“Xapuri merece uma saúde de qualidade, e graças a Deus temos ofertado muitas coisas boas a nossa população, e os novos profissionais que hoje tomam posse, muito irão contribuir para a qualidade de vida em saúde do povo Xapuriense”, disse Bira Vasconcelos.

Com as novas contratações a Rede Municipal de Saúde passa a contar com 10 equipes de saúde no atendimento à população, ampliando a oferta dos serviços, que em breve terão novidades que certamente contribuirá de forma positiva para a qualidade de vida em saúde da população Xapuriense.

A posse ocorreu na sede do Gabinete do Prefeito e contou ainda com a presença do Secretário Municipal de Saúde, Daniel Lima, do Comandante da Polícia Militar de Xapuri, Roberto Farias e do Secretário Municipal de Gabinete Civil, João Ribeiro.