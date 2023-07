Quem é Giuliane Tabosa, a estudante de enfermagem de Brasiléia eleita Rainha Popularidade

Neste domingo, o Acre conheceu a Rainha Popularidade Expoacre 2023, título concedido pela enquete realizada pelo jornalista Douglas Richer, do portal ContilNet. Com 334.700 votos, a acreana Giuliane Tabosa de Oliveira, de 21 anos, foi a grande vencedora da enquete no portal. A enquete teve 710,291 votos e foi lançada no dia 6 de julho, sendo finalizada neste domingo, 23 de julho às 12h conforme o anúncio do site.

A Rainha Popularidade da Expoacre leva para casa, o valor de R$ 1 mil reais, 1 look da loja 268, 1 look da loja Empório da Moda, 1 look da loja Elas e pode escolher um procedimento estético (botox, preenchimento de olheiras ou boca ) com o cirurgião plástico Guido Vilhamor.

Leia mais: Giuliana Tabosa é eleita Rainha Popularidade ExpoAcre 2023; enquete ultrapassou 700 mil votos

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet Notícias, conversou com Giuliane na tarde deste domingo (23), após o resultado, que contou um pouquinho da sua trajetória de vida e expectativas para o concurso logo mais às 19h.

Estudante do curso de enfermagem em Cobija/Pando na Bolívia, país vizinho do seu município Brasiléia, Giuliane Tabosa de Oliveira relatou a este colunista como surgiu a ideia de participar do concurso Rainha do Rodeio da Expoacre. Veja na íntegra:

Douglas Richer: Como surgiu a ideia de participar da Rainha do Rodeio Expoacre?

Giuliana Tabosa: Há 4 anos atrás quando participei do Miss Universo Brasiléia a pessoa que me entregou a faixa de “Miss Simpatia” me falou que teria que investir no meu sucesso e que deveria participar de concursos incluindo, também os de rainha, então sempre vinha adiando isso, e é este ano acredito que Deus me deu essa oportunidade, então coloquei a cara na frente e estamos tentando.

Douglas Richer: Qual o sentimento de ser eleita pelo voto popular, Rainha Popularidade da Expoacre?

Giuliana Tabosa: Sentimento é de gratidão a Deus acima de tudo, minha equipe, família e todos que se esforçaram para me ajudar, foram noites de mutirão, conseguimos mobilizar o Alto Acre, todos votando sem parar. Então eu fico muito feliz, sabemos que foi uma luta recompensada com sucesso.

Douglas Richer: E mais uma vez temos uma candidata ‘popularidade’ do Alto Acre. Deixa uma mensagem para sua cidade, família e amigos que não mediram esforços para sua vitória.

Giuliana Tabosa: Me falta palavras para agradecer a todos e todas , família, amigos, colegas de trabalho, parentes bolivianos, brasileiros, peruanos, em especial a Deus e meus colaboradores, assessores por toda dedicação, noites de sono, horas de trabalho perdidos, tempo que deveria ser dedicado a repouso e à família estava todo momento me ajudando. Enfim gratidão é a palavra que me define no momento. E que Deus abençoe cada um.

Douglas Richer: Qual a expectativa para o desfile hoje? Ansiosa?

Giuliana Tabosa: Expectativas para hoje estão muito boas, muito ansiosa e vou dar o meu melhor e se for da vontade de Deus irá dar certo.

Veja fotos da nossa musa, da nossa Rainha Giuliana Tabosa. Siga no Instagram @giuliana_tabosa23