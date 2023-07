Giuliana Tabosa é eleita Rainha Popularidade ExpoAcre 2023; enquete ultrapassou 700 mil votos

Mais uma vez, o Alto Acre leva o título ‘popularidade’ para casa! A candidata Giuliana Tabosa, natural do município de Brasiléia, conquistou o título de Rainha do Rodeio da ExpoAcre 2023 com incríveis 47,12% dos votos, totalizando 334.700 votos.

A jovem acreana de apenas 21 anos é estudante de enfermagem em Cobija, cidade que faz fronteira com Brasiléia, na Bolívia. Além de sua beleza estonteante, Giuliana também recebeu o título de Miss Simpatia em 2019 no Miss Universo Brasiléia.

A enquete, promovida pelo ContilNet, teve uma participação massiva da população, com um total de 710.291 votos. Lançada no dia 6 de julho, a votação foi encerrada neste domingo (23).

Giuliana Tabosa conseguiu mobilizar uma verdadeira multidão de fãs que a apoiaram e votaram fervorosamente. Com sua popularidade incontestável, ela superou as concorrentes Thaís Aruna, que obteve 41,45% dos votos (294.421 votos), e Lohana Martins, com 3,07% dos votos (21.798 votos), ficando em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

O jornalista conta com o apoio do portal ContilNet para premiação que será feita em dinheiro, faixa, roupas e procedimento estético. Entre os parceiros, Douglas Richer também conta com o apoio do cirurgião plástico Guido Vilhamor, da empresária Rogeria Rocha da loja Ela, dos empresários Leuda Mendes e Nilson Areal, da loja Empório da Moda, e também da loja 268 dos empresários Rogério e Maze Sales.

A Rainha Popularidade da Expoacre leva para casa, o valor de R$ 1 mil reais, 1 look da loja 268, 1 look da loja Empório da Moda, 1 look da loja Elas e pode escolher um procedimento estético (botox, preenchimento de olheiras ou boca ) com o cirurgião plástico Guido Vilhamor.

VEJA O RESULTADO: