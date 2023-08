Sebrae na Expoacre 2023: TRZ Crew marca presença com estande grafitado

O Sebrae Acre trouxe um galpão recheado de novidades que aproximam o público jovem da maior feira de negócios do Estado, a Expoacre. No galpão, a TRZ Crew, um grupo de grafite e poesia que existe há 20 anos no Acre, traz para exposição e venda diversas telas grafitadas, além de produtos como camisas.

Segundo José Alberto Júnior, conhecido como JRTRZ, fundador do TRZ Crew, o grupo está participando pela 18º vez da Expoacre e contou ao ContilNet que foi convidado para estar no galpão para falar da economia criativa.

“Estamos trazendo não só nossas artes comerciais, mas nosso trabalho das ruas, telas, nossos comércios, a gente também é o primeiro grafite shopping do Acre, então estamos trazendo tudo isso aqui para dentro da feira”, disse.

No galpão, haverá grafite ao vivo, Slam, batalha de rima, trazendo um pouco do hip-hop para dentro da feira em 2023. “Começamos leilões de algumas telas, vai começar hoje até o último dia, cada dia uma tela e tem várias coisas, várias peças de artistas nacionais, que a gente trabalha mais com produções independentes, de vários artistas de todo o Brasil, então tem muita variedade de coisa para a galera curtir aqui”, finalizou.