Segunda noite: ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco transmitem Carnavale 2023

O Carnavale 2023, em Brasiléia, no interior do Acre, teve início na última sexta-feira (30). Neste sábado (1), acontece a segunda noite do carnaval fora de época mais esperado do Acre. O ContilNet Notícias e San Francisco Filmes irão fazer a cobertura completa do evento no Acre, que será transmitido ao vivo pelo Youtube do ContilNet.

O evento, que também será veiculado na TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura no Acre, pelo canal 8.1, das 22h às 00h, tem como principal atração nesta segunda noite a banda Jammil e uma Noites.

Além da transmissão do show, o ContilNet também entrevista o governador Gladson Cameli, o deputado estadual Nicolau Júnior, o senador Sérgio Petecão e o secretário de Obras e presidente da Câmara de Brasiléia.

O evento será realizado na praça Hugo Poli e contará com shows de artistas nacionais e locais.

Confira as atrações desta segunda noite da festa:

Dj Alessandro

Sandra Melo

Jammil

Acompanhe a transmissão ao vivo pelo YouTube: