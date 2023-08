Sororidade Feminina no Tempo Moderno: uma mudança de mindset ou utopia alcançável?

Nos dias atuais, a sororidade feminina emerge como uma poderosa ferramenta para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. O conceito de sororidade se fundamenta na solidariedade, apoio mútuo e respeito entre mulheres, buscando superar as barreiras que historicamente as têm dividido. No entanto, será que essa ideia é realmente viável ou apenas uma utopia?

Pesquisas têm apontado que a sororidade vem ganhando força na sociedade moderna. Estudos sociológicos mostram que quando as mulheres se apoiam mutuamente, elas conseguem avançar coletivamente, promovendo mudanças significativas na cultura e nas relações de poder. Além disso, a união das mulheres em busca de objetivos comuns tem se mostrado efetiva em diversas esferas, desde o ativismo político até o ambiente de trabalho.

Escritoras renomadas também têm abordado a temática da sororidade em suas obras. Bell Hooks, por exemplo, destaca a importância da solidariedade feminina para combater o machismo internalizado e construir relações mais saudáveis entre mulheres. Já Chimamanda Ngozi Adichie chama a atenção para a necessidade de reconhecermos nossas diferenças e experiências, buscando uma empatia genuína para apoiar umas às outras.

Contudo, é fundamental reconhecer que a sororidade não é uma solução mágica para todos os desafios enfrentados pelas mulheres.

Há muitas questões estruturais e culturais profundamente arraigadas que precisam ser abordadas para alcançar uma verdadeira igualdade de gênero. Além disso, algumas mulheres ainda se veem aprisionadas em mentalidades competitivas, o que pode dificultar a construção de laços solidários.

Esse final de semana mesmo, em todos os jornais virtuais, deparei-me com uma mulher sendo “massacrada” por estar com um namorado em uma festa, enquanto o seu ex esposo estava cuidando dos seus filhos (mais que obrigação de pai). Vi mulheres, criticando em massa, desqualificando, sem nem conhecer sua rotina diária, amparada por preconceitos, os julgadores ferem sem antes entender o verdadeiro conceito da sororidade.

Para que a sociedade alcance uma verdadeira sororidade, é essencial que todas as mulheres se comprometam a desconstruir preconceitos e estereótipos, abrindo espaço para o diálogo e a compreensão mútua. Promover a educação sobre gênero e a igualdade desde a infância é uma maneira de fomentar uma nova mentalidade, baseada na cooperação e no respeito.

Quero deixar ficar de como promover a sororidade na sociedade:

1.) Praticar a empatia: Colocar-se no lugar das outras mulheres e compreender suas vivências e desafios é essencial para construir relações mais saudáveis e solidárias.

2.) Reconhecer e valorizar as conquistas das outras: Celebrar o sucesso das mulheres ao nosso redor é uma forma de fortalecer os laços de apoio e inspiração.

3.) Combater o machismo internalizado: Questionar crenças e comportamentos que reproduzem estereótipos de gênero é um passo importante para construir uma sociedade mais justa e igualitária.

4.) Participar de grupos de apoio e redes femininas: Buscar comunidades que promovam a sororidade pode proporcionar um espaço seguro para compartilhar experiências e aprendizados.

5.) Incentivar a educação sobre igualdade de gênero: Promover a discussão e reflexão sobre temas de gênero em escolas e ambientes de trabalho contribui para a conscientização e mudança de mentalidades.

A sororidade feminina no tempo moderno é um desafio alcançável, mas requer esforços coletivos e individuais. A mudança de mindset exige que todas as mulheres se unam para desconstruir padrões tóxicos e construir um futuro mais igualitário, onde a solidariedade seja uma força transformadora em prol do empoderamento feminino.

Eu fui escrava do machismo estrutural! Eu tenho autoridade para falar.

Sou sobrevivente.

Maysa Bezerra

Coach e escritora