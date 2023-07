Spoleto lança promoção com prato no valor de R$24,90; peça e aproveite

A franquia Spoleto, localizada no bairro Bosque, em Rio Branco, preparou uma oferta incrível! Spaghetti ao molho de queijos, por apenas R$24,90.

Nesta segunda-feira (31), o consumidor pode fazer um lanche antes de visitar a maior feira de agronegócios do Acre, a Expoacre, e durante a transmissão do ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura, o consumidor pode acompanhar toda programação com um delicioso spaghetti ao molho de queijos.

A oferta é válida pelo Ifood, app de entrega de diversos serviços, inclusive comida. Peça aqui!