VÍDEO: homens trocam socos em frente a unidade policial no Quinari

Vídeos circulam nas redes sociais, neste sábado (15), onde dois homens aparecem brigando em frente a uma unidade da Polícia Militar, em Senador Guiomard, no Quinari, município do interior do Acre.

No primeiro vídeo, os dois homens iniciam uma discussão e então começam uma luta, com direito a narração de populares que estavam no local presenciando o fato.

Já no segundo vídeo, os “lutadores” já aparecem sendo apartados por agentes de polícia, que foram até o local acabar com a briga. Não se sabe o que motivou o caso.