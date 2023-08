Vídeo mostra momento em que motorista teve perna e braço amputados após batida

O motociclista Renan Felipe Bezerra da Silva, 32 anos, e o passageiro Wanderson Flores da Costa, 25, ficaram gravemente feridos após um carro colidir frontalmente com a moto em que eles estavam trafegando no início da tarde desta segunda-feira (31), na Rua Rio de Janeiro, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco. No mesmo acidente, dois carros também colidiram frontalmente, deixando Yann Gomes da Silva, 29 anos, Alane Alves Bocher, 29, e Caio Henrique Oliveira Poech, 33, feridos.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Caio Henrique estava trabalhando em um carro modelo Onix, de cor preta, no sentido bairro-centro pela Rua Rio de Janeiro, quando acabou perdendo o controle e colidiu de frente com uma motocicleta modelo Titan, de cor preta, conduzida pelo motociclista de aplicativo de moto Renan Felipe, que estava com um passageiro. Na colisão, o motociclista teve a perna esquerda amputada na altura do joelho. O passageiro da moto, Wanderson, foi arremessado a uma distância de 10 metros para dentro de uma obra e acabou quebrando a perna esquerda, além de ter um corte profundo no antebraço esquerdo, que ocasionou na exposição do osso.

Após a colisão com a moto, o veículo de Caio Henrique colidiu de frente com um carro modelo Étios, de cor branca, conduzido pelo médico Yann Gomes e com a passageira também médica Alane Alves. Todo o acidente foi registrado por câmeras de segurança de uma escola de futebol em frente ao local do acidente.

VEJA O VÍDEO:

Populares que passavam pelo local acionaram a polícia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e enviou as ambulâncias 01 (Suporte Avançado) e 05 e 07 (Suporte Básico) para prestar os primeiros atendimentos às cinco vítimas do grave acidente de trânsito. Caio Henrique teve ferimentos leves. Alane ficou com um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) leve, por ter batido a cabeça no para-brisa do veículo por dentro. Yann teve uma possível fratura no nariz.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local, e a área foi isolada para os trabalhos da perícia. Após a perícia, os veículos e a motocicleta foram removidos por um guincho, e a rua foi liberada.