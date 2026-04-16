16/04/2026
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Homenagem e emoção: Diego Lins, o ‘Beijoqueiro do Acre’, raspa o cabelo em apoio à irmã

Diego Lins emocionou as redes sociais ao compartilhar o momento em que corta o cabelo para apoiar a luta da irmã contra a doença

Por Fhagner Soares, ContilNet 16/04/2026
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Homenagem e emoção: Diego Lins, o ‘Beijoqueiro do Acre’, raspa o cabelo em apoio à irmã
Diego Lins, o "Beijoqueiro do Acre", exibe o novo visual após raspar a cabeça pela irmã/ Foto: Cedida

Conhecido em todo o estado pelo seu carisma e irreverência, Diego Lins, o popular “Beijoqueiro do Acre”, mostrou um lado profundamente sensível e solidário nas redes sociais nesta semana. Em um vídeo que já soma inúmeras curtidas e comentários emocionados, Diego compartilhou o momento em que raspou seu cabelo em homenagem à irmã, que enfrenta o tratamento contra o câncer.

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A iniciativa foi planejada como uma surpresa. Diego decidiu abrir mão do cabelo para caminhar lado a lado com a irmã durante o processo de quimioterapia, período em que a queda dos fios costuma ser um dos momentos mais difíceis para os pacientes.

Homenagem e emoção: Diego Lins, o ‘Beijoqueiro do Acre’, raspa o cabelo em apoio à irmã

Momento da surpresa: a emoção da irmã ao ver o gesto de solidariedade de Diego/ Foto: Cedida

A Surpresa e a Repercussão

No registro compartilhado, é possível ver a emoção da irmã ao se deparar com o gesto de Diego. O impacto do vídeo foi imediato, gerando uma onda de positividade e mensagens de apoio à família. Internautas de diversas regiões do Acre destacaram o papel fundamental da rede de apoio familiar na luta contra a enfermidade.

Para muitos, a atitude de Diego reforça que, além da figura pública conhecida pela alegria nos eventos, há um homem dedicado à família e disposto a demonstrar apoio incondicional nos momentos de dor.

Luta e Esperança

A homenagem de Diego Lins traz visibilidade a um tema sensível, mostrando que pequenos gestos podem transformar a jornada de quem enfrenta o câncer. Até o fechamento desta matéria, o vídeo continua ganhando tração nas redes, servindo de inspiração para outras pessoas que passam por situações semelhantes.

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