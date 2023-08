Concurso Sejus: saiba tudo sobre o edital, prazos e provas

O concurso Sejus ES está com edital aberto para o preenchimento de 600 vagas na carreira de inspetor penitenciário (policial penal). O cargo exige nível médio de escolaridade e possui salário inicial de R$4,3 mil.

Organizada pela banca Ibade, a seleção receberá inscrições até agosto e terá provas em outubro.

A seguir confira todas as informações do concurso Sejus ES.

O que você verá nesta matéria:

Situação do concurso

Vagas

Prazo de inscrições

Salário

Requisitos

Etapas do concurso

Provas

Materiais gratuitos

Situação atual

Publicado no dia 21 de julho no Diário Oficial do Espírito Santo, o concurso da Secretaria de Estado de Justiça – Sejuz trouxe 600 vagas para a carreira de inspetor penitenciário.

Atualmente, as inscrições estão abertas e os interessados em uma oportunidade poderão se candidatar até o dia 24 de agosto de 2023, por meio do site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE, banca organizadora do certame.

As primeiras etapas do concurso Sejus ES, que consistem na aplicação de provas objetivas e de redação serão aplicadas no mesmo dia, em 8 de outubro.

O prazo de validade do concurso público será de dois anos, contado a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

BAIXE AQUI O EDITAL COMPLETO

(Foto: Divulgação)

Principais informações do concurso Sejus ES

Banca: Ibade

Cargo: inspetor penitenciário (policial penal)

Escolaridade: nível médio e CNH

Vagas: 600

Remuneração: R$ 3.741,06

Inscrições: de 25 de julho a 24 de agosto

Taxa: R$68,80

Prova: 8 de outubro

Está estudando para o concurso Sejus ES? Então assista aqui as aulas ao vivo e gratuitas com os professores do Qconcursos!

Quais as vagas para policial penal do ES

O edital do concurso Sejus ES oferta 600 vagas para o cargo de inspetor penitenciário, divididas entre as seguintes modalidades de concorrência:

420 vagas para ampla concorrência;

60 vagas para pessoas com deficiência;

102 vagas para negros; e

18 vagas para índios.

Quando terminam as inscrições do concurso Sejus ES

As inscrições do concurso Sejus ES começaram no dia 25 de julho e estarão abertas até o dia 24 de agosto. O cadastro deve ser efetivado por meio do site do Ibade, banca organizadora do certame.

Para se inscrever, é necessário preencher o formulário completo, com todos os dados, e, em seguida quitar a taxa de inscrição no valor de R$68,80. O prazo para pagamento se encerra no dia 25 de agosto.

Poderá solicitar isenção do pagamento do valor da inscrição o candidato que estiver enquadrado e que cumprir um dos critérios a seguir:

Candidato hipossuficiente economicamente, devendo comprovar cumulativamente: inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal; ser membro de família de baixa renda, nos termos da regulamentação do Governo Federal para o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal;

Candidato doador de medula óssea;

Candidato que tenha sido convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo;

Candidato que se declare isento da apresentação de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física no momento da inscrição no Concurso;

Pessoa com deficiência.

Qual o salário do inspetor penitenciário do Espírito Santo

O salário inicial da carreira de inspetor penitenciário é de R$ 3.741,06, para jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Além da remuneração, os profissionais têm direito ao auxílio alimentação no valor de R$600.

A contratação será por regime estatutário, que garante a estabilidade do servidor.

O que é preciso para ser Inspetor Penitenciário

Além do nível médio, os candidatos devem preencher os requisitos básicos a seguir:

ter sido aprovado e classificado no concurso;

ser brasileiro nato ou naturalizado, ou, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1°, artigo 12, da Constituição Federal;

estar quite com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos;

estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;

encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis;

não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com nova investidura em cargo público;

apresentar diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso, conforme requisito do cargo pretendido, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, comprovado por meio da apresentação de original ou cópia do respectivo documento, autenticado em cartório;

apresentar diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso, conforme requisito do cargo pretendido, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, comprovado por meio da apresentação de original ou cópia do respectivo documento, autenticado em cartório; ser portador da carteira nacional de habilitação, categoria habilitação ‘b’ ou superior;

estar apto, física e mentalmente, não apresentando deficiência que o incapacite para o exercício das funções do cargo,

fato apurado pela Perícia Médica Oficial a ser designada;

ter idade mínima de 18 anos até a data em que o candidato for convocado para o Curso de Formação;

apresentar declaração negativa de antecedentes criminais;

não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente admitidos;

cumprir, na íntegra, as determinações previstas no Edital de abertura do Concurso Público;

apresentar declaração de bens.

Etapas do concurso

O concurso Polícia Penal ES compreende oito etapas, sendo elas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de redação, de caráter eliminatório e classificatório;

Exame de aptidão física, de caráter eliminatório;

Exame psicotécnico, de caráter eliminatório;

Exame de saúde, de caráter eliminatório;

Procedimento de heteroidentificação, de caráter eliminatório;

Investigação social, de caráter eliminatório; e

Curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório.

Todas as etapas foram aplicadas em Vitória/ES.

Prova objetiva

A prova objetiva será aplicada no dia 8 de outubro, com duração de quatro horas e 30 minutos.

Serão cobradas 60 questões de múltipla escolha, divididas pelas seguintes disciplinas:

15 de Língua Portuguesa;

5 de Informática Básica;

10 de Raciocínio Lógico;

5 de Atualidades;

5 de Noções de Direitos Humanos;

6 de Noções de Direito Administrativo;

8 de Noções de Direito Penal; e

6 de Noções de Processo Penal.

Será considerado habilitado nesta etapa, o candidato que obtiver, pelo menos, 50 pontos da prova objetiva e não obtiver nota zero em qualquer uma das disciplinas.

Prova de Redação

A redação será aplicada no mesmo dia e período da prova objetiva, e consistirá na elaboração de um texto dissertativo, de 20 até 50 linhas sobre tema a ser enunciado no caderno de questões.

A prova valerá 100,00 pontos e para efeito de correção serão considerados os elementos de avaliação descritos abaixo:

Aspecto formal Domínio da norma culta da língua, no seu registro formal; pontuação, ortografia, concordância, regência, uso adequado de pronomes, emprego de tempos e modos verbais. (30 pontos)

Aspecto textual Respeito à estrutura da tipologia textual solicitada, paragrafação; uso adequado de conectivos e elementos anafóricos, observância da estrutura sintático-semântica dos períodos. (30 pontos)

Aspecto técnico Atendimento à proposta temática, seleção e organização de argumentos consistentes que fundamentem a tese, progressão temática coerente, propriedade vocabular, clareza, apropriação produtiva e autoral do recorte temático. (40 pontos)

Exame de Aptidão Física

O Exame de Aptidão Física consistirá dos seguintes testes:

MASCULINO

Barra Fixa

Abdominal remador

Corrida de 12 minutos: 2.400 metros

FEMININO

Barra Estática

Abdominal remador

Corrida de 12 minutos: 2.000 metros

Abaixo, veja os padrões de desempenho dos exercícios:

Ao resultado do Exame de Aptidão Física – TAF não serão atribuídos pontos ou notas, sendo o candidato considerado APTO ou INAPTO.

Para ser considerado APTO, o candidato deverá realizar os exercícios nas repetições no caso de flexão de braço no solo e nos demais exercícios dentro do tempo e das repetições/distâncias exigidas para os mesmos e obter o resultado APTO em todos os exercícios.

Exame psicotécnico

Somente serão convocados para esta etapa, os candidatos Aptos no TAF.

O Exame Psicotécnico para fins de seleção de candidatos é um processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite identificar se o candidato preenche os padrões psicológicos exigidos e as características para um melhor desempenho da função.

Para isso, os candidatos são submetidos a fortes pressões externas e emocionais, a riscos diversos, além de responsabilidade civil, penal e administrativa.

O Exame também identifica se o candidato possui ou não aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo.

Os critérios a serem utilizados nesta Etapa se baseiam nos parâmetros estabelecidos no Perfil da função de Inspetor Penitenciário, conforme as exigências citadas abaixo:

Exame de Saúde

A etapa de Exames Médicos visa aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para desempenhar as atribuições típicas do cargo. Após a realização da etapa o candidato será considerado “apto” ou “inapto”.

Os exames laboratoriais e respectivos laudos são os indicados abaixo e deverão ser realizados com no máximo 90 dias de antecedência à avaliação médica:

a) Sangue: hemograma completo, glicemia de jejum, ureia, colesterol, VDRL;

b) Urina: elementos anormais e sedimento (EAS);

c) Raio-X simples de tórax PA e Perfil;

d) Raio-X total de coluna vertebral com laudo radiológico;

e) Eletroencefalograma;

f) Audiometria Tonal com laudo;

g) Eletrocardiograma;

h) Acuidade visual;

i) Toxicológico.

Investigação Social

A Investigação Social será realizada pela Secretaria de Estado da Justiça, mediante apresentação pelo candidato de comprovação de idoneidade e inexistência de inquérito policial, processo criminal, por meio de certidão e extrato de consulta processual e antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal e Estadual do local onde residiu nos últimos cinco anos.

Classificação no Curso de formação

Serão submetidos a esta etapa, os candidatos aprovados na sexta etapa do concurso e classificados dentro do número de vagas. O curso será realizado pela Secretaria de Estado de Justiça – Sejus.

Os candidatos convocados serão divididos em grupos que serão escalonados para frequentarem o Curso de Formação, obedecida a ordem decrescente de classificação. Além disso, terão direito a uma bolsa de estudo, em valor equivalente a 50% do subsídio inicial do cargo.

Ao final da formação de cada grupo, os alunos serão considerados aprovados ou reprovados e os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente constituindo esta classificação como resultado final da sétima etapa, somando-se as notas finais da Prova Objetiva, da Redação e do Curso de Formação.