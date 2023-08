Conheça o Museu dos Povos Acreanos, novo espaço cultural de Rio Branco

O Museu dos Povos Acreanos foi inaugurado no último domingo (6) e já recebeu algumas centenas de pessoas em busca de conhecer o mais novo espaço cultural de Rio Branco.

Para mostrar um pouco mais sobre o local, o ContilNet foi até o espaço, localizado no Centro de Rio Branco, onde funcionava o antigo Colégio Meta e o Colégio dos Padres, construído na década de 1960, e fez um tour pelos principais pontos do museu.

Quem nos guiou nessa visita foi Marina Luckner, que contou um pouco sobre a história do lugar e sobre a importância do novo espaço para a cultura acreana.

O prédio ainda guarda detalhes da obra original, como os ladrilhos hidráulicos e a capela de Nossa Senhora das Dores, que passaram por uma revitalização.

Com investimento total de R$ 18 milhões, o Museu dos Povos Acreanos é um dos espaços coordenados pela Fundação Elias Mansour (FEM), que pretende concluir todo o projeto do Plano Museológico até o fim do ano.

A arquiteta responsável pelo museu, Aurinete Malveira, conta que os espaços de visitação do primeiro piso revelam a proposta do governo do Acre de realçar a história do povo acreano.

O museu está aberto ao público durante toda a semana, incluindo finais de semana e feriados. Confira a vídeorreportagem completa: