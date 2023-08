Corte de gastos no Governo visa assegurar pagamento da folha salarial em dia, declara Gladson

O governador Gladson Cameli em entrevista ao ContilNet na noite desta sexta-feira, 18, durante a transmissão da 1ª noite do Festival do Açaí deu mais detalhes acerca do cortes de gastos em diversos setores da administração pública anunciado por ele próprio mais cedo durante a entrega da rádio difusora de Feijó.

Segundo Cameli, o corte têm como objetivo principal garantir o pagamento pontual da folha salarial dos servidores estaduais. A medida surge em meio ao cenário de mudanças trazido pela reforma tributária em andamento e busca manter a estabilidade financeira do estado.

“A conta tem que bater. Eu não posso no meio de uma incerteza de uma reforma tributária, que ainda não foi aprovada, não sei como vai ficar com essa reforma e eu tenho que trabalhar com o que eu tenho de concreto. Eu não posso colocar em xeque a folha de pagamento”, argumentou.

Cameli também compartilhou que solicitou a todos os secretários que realizem auditorias internas para identificar possíveis gastos desnecessários ou ineficiências nos diferentes órgãos do governo. Ele ressaltou a importância de maximizar a utilização dos recursos públicos e assegurou que essas ações não comprometerão a qualidade dos serviços oferecidos à população.

“Então, tudo aquilo que for desncessário, que tive de excesso, mandei os secretários fazerem uma auditoria interna para cortar todo o gasto desnecessário. Só vai ter aquilo que for de extrema necessidade. Eu vou apertar mais para assegurar a folha em dia”, encerrou.