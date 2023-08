Crianças são trancadas em escola durante situação com reféns em Rio Branco; VÍDEO

Três assaltantes armados, que estavam sendo perseguidos pela Polícia Militar após uma denúncia, fizeram duas pessoas de reféns em frente à uma Escola Infantil Cecília Meireles, no bairro Nova Esperança, na manhã desta sexta-feira (25).

As crianças que estudam na escola localizada em frente ao local onde ocorre a situação com reféns estão presas dentro da escola aguardando a ocorrência finalizar.

O homem refém é um pai de uma das crianças da escola infantil, que estava indo buscar a filha e foi abordado pelos assaltantes e colocado dentro do carro com a criança.

De acordo com informações, os assaltantes já estavam atuando de forma criminosa no bairro, inclusive, agredindo algumas pessoas pelas ruas – motivo da denúncia feita à polícia.

No momento, os agentes seguem com negociações no local. Uma criança está entre as vítimas.

O ContilNet está AO VIVO no local. Confira!