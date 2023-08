Diante de invasões, governo anuncia construção de mais de 200 apartamentos no Irineu Serra

As forças de segurança se mobilizaram na manhã desta terça-feira (15) para realizar o cumprimento do mandado de desapropriação de terra na ocupação Terra Prometida, no bairro Irineu Serra. Diante dessa situação, o governo do Acre, por meio do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, anunciou a construção, inicialmente, de 234 apartamentos no local.

SAIBA MAIS: Moradores de invasão fazem corrente humana para impedir acesso de policiais

A obra é considerada prioritária e será executada com recursos próprios do Estado e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 3).

Os prédios possuirão 4 andares e cada bloco contará com 32 apartamentos. Com 42 metros quadrados de área, as unidades populares serão compostas por dois quartos, sala e cozinha integradas, banheiro e área de serviço. O investimento previsto é de R$ 40 milhões.

Com mais de 244 mil metros quadrados, o terreno possui capacidade para que 1,3 mil apartamentos sejam erguidos no local.

Reintegração de posse

As vias que dão acesso às terras invadidas nos bairros Defesa Civil e Irineu Serra, pela BR-364, mais especificamente a partir do bairro Custódio Freire, e pela Estrada Irineu Serra, na parte alta da cidade, estão interditadas pela Polícia Militar.

VEJA TAMBÉM: Polícia interdita vias de acesso a invasões; mais de 100 policiais são acionados

No início da manhã desta terça-feira (15), por decisão judicial, os agentes estão cumprindo a reintegração de posse de dois terrenos pertencentes ao estado, que estão sendo ocupados por centenas de famílias desde 2021.

Mais de 100 policiais militares e dezenas de agentes da Polícia Civil foram designados para a operação. Estes estão na fase de negociação e leitura da ordem judicial, na tentativa de realizar a reintegração sem uso de força maior.